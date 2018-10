Álex Lecquio regresa a España para tomarse un "respiro" de la quimioterapia

635x357 Imagen publicada por Álex Lecquio el pasado verano durante la visita de sus padres (c) Instagram. EFE

El empresario Álex Lecquio, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lecquio, ha recurrido a la sección Stories de su perfil de Instagram para dar una buena noticia a sus amigos y seguidores de la plataforma: el hecho de que ha regresado por unos días a España para "descansar", recuperar el tiempo perdido con su familia y, sobre todo, tomarse un merecido "respiro" en el prolongado tratamiento de quimioterapia al que ha estado sometido en Estados Unidos.

"Vuelta a casa para descansar -finde productivo de reuniones. Siempre agradecido de vuestro apoyo #RespirodeQuimio", ha escrito el joven de 26 años en su espacio personal al tiempo que compartía una imagen de la tarde tan apacible que estaba pasando en el domicilio familiar.Una de las actividades en las que Álex ha estado ocupando parte de su tiempo desde su vuelta a Madrid, la cual tuvo lugar el pasado jueves, según informan varios medios del corazón, ha sido la de echar la vista atrás a sus años de la infancia por medio de los numerosos álbumes de fotos familiares que Ana Obregón alberga en su casa.

"Recuerdos que te encuentras por casa #Madrid", reza la descripción de otra de las imágenes que ha colgado en la plataforma, en la que aparece su abuela materna, Ana María Obregón, acompañada por todos sus nietos y con él al frente.Aunque no ha sido hasta ahora cuando ha podido regresar a su hogar tras más de medio año instalado en Nueva York, lo cierto es que Álex ha estado muy bien acompañado a lo largo de estos meses gracias a las visitas frecuentes de sus dos progenitores, quienes el verano pasado volvieron a hacer gala de la buena relación que les une protagonizando un entrañable posado familiar en Central Park.

"He intentado agradeceros a todos los mensajes de apoyo que me habéis mandado por privado uno a uno pero sois tantos que no soy capaz, por ello aprovecho este momento para deciros que estoy muy agradecido y deseando volver. Muchos abrazos a todos", escribía el joven en su cuenta de Instagram junto a la instantánea en la que aparecía sonriente y flanqueado por Ana y Alessandro.