Alex Trebek asegura que su cáncer de páncreas está "en remisión"

El emblemático presentador de la televisión estadounidense Alex Trebek, quien hace tres meses fue diagnosticado con un cáncer de páncreas en su cuarta etapa, ha asegurado haber experimentado progresos muy esperanzadores en su dura lucha contra la enfermedad, hasta el punto de que en los últimos días sus médicos habrían registrado una reducción muy significativa de sus tumores y determinado, en consecuencia, que la dolencia se encuentra "en remisión".

"Es bastante desconcertante. Los doctores han dicho que jamás habían visto unos resultados tan buenos en su vida... Algunos de los tumores se han reducido más del cincuenta por ciento de su tamaño original", ha explicado el incombustible conductor del programa "Jeopardy" en conversación con la revista People, una entrevista en la que ha vuelto a dejar patente su optimismo y las energías renovadas con la que afronta sus próximas sesiones de quimioterapia.

Otro de los factores que está jugando un papel decisivo en su buen estado de ánimo y en su recuperación, como ha querido remarcar el astro de la televisión, de 78 años, reside en el aluvión de muestras de apoyo y afecto que ha venido recibiendo de amigos, familiares y admiradores desde que hiciera pública su condición: unos mensajes a los que otorga tanta importancia como a su tratamiento médico.

"Tengo como un par de millones de personas que me han transmitido sus mejores deseos, y esa energía tan positiva y las oraciones que he recibido de todos ellos me están ayudando mucho a la hora de lidiar con el problema. Se lo he dicho a mis doctores: creo que la recuperación no es solo resultado de la quimio, y ellos mismos han admitido que todo ese cariño también ha tenido un efecto muy positivo", ha explicado satisfecho y muy emocionado.