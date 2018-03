El bonito gesto de Alexis Ohanian con Serena Williams en su regreso a las pistas

635x357 El cartel con el que Alexis ha sorprendido a Serena Williams (c) Instagram.

Alexis Ohanian, el co-fundador de Reddit y flamante marido de Serena Williams, ha sorprendido a la tenista colocando cuatro carteles gigantes en los que aparece la carita de su primera hija en común a lo largo de una carretera de California, donde la próxima semana ella regresará a las pistas cinco meses después de convertirse en madre.

"Estas acaban de ser instaladas a lo largo de la I-10 en dirección a Palm Springs. Olympia y yo queríamos darle la bienvenida en su regreso al tenis. Las he diseñado yo mismo con un poco de ayuda de la pequeña", escribió el empresario junto a varias imágenes de las vallas, acompañándolas del hashtag #GMOAT que también se incluye en los pósteres en referencia a las siglas de la expresión 'greatest momma of all time' y que se traduce como 'la mejor mamá de todos los tiempos'.

Este bonito y grandioso gesto consiguió emocionar a la deportista, quien respondió a través de la misma plataforma para agradecerle que consiguiera arrancarle una sonrisa -y varias lágrimas- en un momento de comprensiblemente tensión y estrés.

Estoy llorando, de verdad. Es muy dulce por tu parte. Te quiero

El regreso de Serena a las pistas estaba previsto para el mes pasado en el marco del Open de Australia, el mismo que ganó en 2017 durante su primer trimestre de embarazo. Sin embargo, las dificultades que experimentó durante el nacimiento de Olympia y la larga recuperación que siguió al parto, complicada por una embolia pulmonar que a su vez hizo que se le reabrieran los puntos de sutura de la cesarea de tanto toser, provocaron que la estrella tuviera que retirarse de la competición solo doce días antes de que comenzara y tras haber jugado poco antes un partido de exhibición en Abu Dhabi que le hizo darse cuenta de que aún no estaba al cien por cien.

"Para ser completamente sincera, la idea de mudarme a San Francisco y dedicarme a ser solo mamá tiene algo que me resulta muy atractivo. Pero aún no", aclaraba poco después acerca de sus planes de futuro y la posibilidad de instalarse en la mansión que su marido y ella adquirieron recientemente en Silicon Valley, dejando atrás el circuito profesional.

"Puede que no haga falta ni mencionarlo, pero creo que es importante que lo diga alto y claro: Quiero más Grand Slams, sin duda. Soy muy consciente de las cifras en los libros de récords, y no es ningún secreto que tengo la vista puesta en 25".