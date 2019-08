Alicia Silverstone atribuye el buen comportamiento de su hijo a su dieta vegana

La actriz Alicia Silverstone sigue desde hace más de dos décadas una dieta basada íntegramente en vegetales a la que se ha mantenido fiel a la hora de criar a su hijo de ocho años Bear y, aunque es muy consciente de que pronunciarse sobre cualquiera tema relacionado con la educación de los niños acaba derivando casi siempre en un encendido debate en el que nadie gana, no puede resistirse a compartir algunos de los beneficios que se derivan de ese estilo de alimentación con la esperanza de que pueda servir de ayuda a otros padres.

"Jamás he tenido que levantarle la voz a Bear. Puedo decirle simplemente: 'No, gracias' y siempre conseguimos escucharnos mutuamente y respetarnos. Eso se debe en gran parte a que él no es así... y también a la educación que ha recibido, sí, pero la alimentación juega un papel muy importante. Cuando tu hijo come sano, se porta bien", ha asegurado la actriz en una entrevista a la revista Us Weekly.

La otra ventaja que se deriva de su veganismo es que su retoño se ha acostumbrado desde una temprana edad a un espectro muy amplio de sabores: "Supongo que no puede decirse que sea muy quisquilloso con la comida. Come col casi a diario, y mucho bok choy [una variedad de la col china] y repollo y quinoa y arroz integral".

Alicia nunca ha dejado pasar ninguna oportunidad de defender públicamente su estilo de vida, incluso en la época en que se trataba de un tema poco conocido y rodeado de mitos, porque considera que merece la pena arriesgarse a parecer la típica celebridad excéntrica si con ello puede contribuir a difundir información sobre lo ventajoso que resulta renunciar a los productos de origen animal.

"Bear nunca ha necesitado tomar ningún medicamento en toda su vida. En ocasiones puede tener un resfriado o muchos mocos, pero no se queda metido en la cama y sigue pudiendo ir a la escuela sin problema. Solo me ha dicho en dos ocasiones que no se encontraba bien, pero le duró solo unas horas y enseguida volvió a corretear por ahí", explicaba el año pasado en declaraciones al portal Page Six para poner un ejemplo de la salud de hierro de la que goza su retoño.