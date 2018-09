Alicia Silverstone se plantea tener otro retoño... con su exmarido

En los comunicados con los que las estrellas de Hollywood hacen públicos sus divorcios o separaciones, es habitual que recurran a la manida fórmula "seguimos sintiendo un profundo cariño y respeto mutuo" antes de dar pie a la noticia en cuestión, pero parece que en el caso de Alicia Silverstone y el músico Christopher Jarecki -que el pasado marzo utilizaron esas mismas palabras para anunciar su decisión de seguir caminos separados- se trataba de algo más que un tópico.

Al menos eso es lo que parece desprenderse de la última entrevista que ha concedido la actriz, en la que habla de su nueva vida como madre soltera, de su regreso al mundo de las citas y de su deseo de darle algún día un hermanito o hermanita a su hijo Bear (7), fruto del ya extinto matrimonio de 13 años que mantuvo con el roquero.

"Siempre he querido tener otro niños, pero tampoco quería que tuvieran edades muy similares porque me encanta pasar tiempo con Bear. Son demasiado adorables como para tener otro ahora. Cuando dejé de darle el pecho a Bear, a los tres años y medio, empecé a sentir que a lo mejor estaba preparada para intentarlo, pero no era el momento adecuado para ocuparme de un bebé, así que decidí esperar", afirma la antigua protagonista de 'Clueless'.

"Mi sueño siempre ha sido tener una niña, pero por supuesto que no me importaría tener otro pequeño Bear. Da igual lo que suceda en un futuro, sea lo que sea me parecerá bien", afirma en la conversación que ha mantenido con la revista Working Mother, en la que se muestra abierta a distintas opciones para ampliar su familia.

"Ahora mismo no mantengo una relación sentimental, pero hay otras formas de hacer un bebé", apunta misteriosa, una declaración que la propia publicación completa, sin citar ya directamente a la intérprete, de la siguiente forma: "Algo que ella no descarta: pedirle ayuda al papá de Bear".