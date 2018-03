Alicia Vikander tuvo en Bruce Willis a su primer amor platónico

Ahora que ha vuelto a la gran pantalla caracterizada como la intrépida Lara Croft en la nueva adaptación cinematográfica de los videojuegos de la saga 'Tomb Raider', la actriz Alicia Vikander no ha dudado en aprovechar la coyuntura para echar la vista atrás y reflexionar sobre aquellos tiempos en los que consumía con voracidad cualquier película de acción protagonizada por su ídolo Bruce Willis."Bruce Willis fue mi primer amor platónico.

Creo que tenía once años y me encantaban ese tipo de películas [en referencia a la franquicia 'La jungla de cristal']. En general disfrutaba mucho de las películas de aventuras. También me gustaba mucho Indiana Jones y 'La Momia'", ha explicado al portal CNET sobre sus primeros referentes cinematográficos.

Teniendo en cuenta semejante bagaje, no debería resultar sorprendente que la oscarizada intérprete respondiera con un sí rotundo cuando le ofrecieron tomar el relevo de la explosiva Angelina Jolie para resucitar la trayectoria de la afamada arqueóloga en la gran pantalla, un papel que afrontó además con el entusiasmo añadido de haber sido una gran aficionada a los juegos de 'Tomb Raider' durante sus años de la infancia.

"Cuando me preguntaron si quería ser parte de esta aventura, no me lo pensé dos veces porque me hacía muchísima ilusión. Como ya he dicho en otras ocasiones, este tipo de videojuegos me resultaban muy atractivos cuando era una niña", ha explicado en la misma conversación.Es muy probable que su pasión irrefrenable por el cine de aventuras terminara jugando un papel fundamental en su decisión de probar suerte en el mundo de la interpretación, ya que durante su niñez Alicia también llegó a soñar con la posibilidad de triunfar como bailarina o cantante y, en su defecto, con la de montar su propio negocio en el sector de la floristería.

"Madre mía, en esos tiempos quería hacer de todo. Quería ser bailarina y actriz, también quería ser cantante y en un momento dado hasta quise ser florista. La verdad es que en esos años no tenía nada claro, aunque hace poco vi un vídeo de una actuación televisiva que hice de pequeña [en un programa sueco], del cual no tenía recuerdo, y en él decía que quería ser actriz", ha rememorado.