Alicia Vikander no descarta pasarse algún día a la dirección

Además de ser la orgullosa destinataria de un premio Óscar ('La chica danesa, 2015') y la sucesora de Angelina Jolie como protagonista de la nueva entrega de la saga 'Tomb Raider', la actriz Alicia Vikander puede presumir ahora de haber dado el salto a la producción cinematográfica con 'Euphoria', la primera cinta en la que participa su nueva compañía Vikarious Productions.

Teniendo en cuenta su versatilidad y el interés que está mostrando en otros aspectos de la industria para la que trabaja, resulta comprensible que a la intérprete sueca se le haya cuestionado también por un hipotético salto al mundo de la dirección que, aunque no lo descarta de plano, tampoco está entre sus más inmediatas prioridades."Me encanta hacer películas, es algo que me tiene enamorada, así que en principio no quiero estropearlo.

Sin embargo, me imagino que si aparece un proyecto que me apasione y la historia no puede ser contada sin que yo me tenga que involucrar, siempre que me resulte natural, sí, me imagino que lo dirigiría", ha revelado al diario The Independent.De momento, y como ha puesto de manifiesto con su papel de productora en 'Euphoria', película que además protagoniza junto a Eva Green, la guapa artista se limitará a seguir cultivando su pasión por la actuación y, también, financiando aquellos trabajos que le hagan sentir más realizada en el plano creativo.

"La producción es algo que me resulta muy natural. Por lo general, y si tienen suerte, los actores llegamos una semana antes de que empiecen los ensayos del proyecto. Yo me he encontrado en la situación de poder seleccionar aquellos proyectos en los que potencialmente tenía oportunidad de involucrarme más a fondo, entrando directamente en el grupo de desarrollo. Y Rob Hardy ha sido muy amable de invitarme a ser parte integral de este proceso", ha explicado sobre su segundo trabajo con el director de 'Ex Machina' (2015).