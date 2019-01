Allison Janney busca a un misterioso hombre destinado a revolucionar su vida sexual

El estado sentimental de la actriz Allison Janney podría estar a punto de cambiar: una vidente que visita con cierta regularidad le ha anunciado que un misterioso desconocido está a punto de cruzarse en su camino para revolucionar su vida amorosa en el sentido más práctico.

"No sé a ti, pero a mí me gusta acudir a adivinos. Me parece interesante. Una de ellas a la que visité hace poco no paraba de repetirme que aparecería un hombre. Me dijo: 'Veo muchas cosas Allison, muchas de ellas en el dormitorio. Este hombre va a ser... veo que va a hacer muchas cosas por ti. Tanto que le voy a llamar Pantalones Calientes'.

Esto sucedió hace un par de meses. Aún no le he encontrado, ¡pero sigo buscando!", ha reconocido a su paso por el programa 'The Ellen DeGeneres Show'.Aunque algunos puedan considerar que peca de ingenua al creer a esa mujer, ella insiste en que al margen de que la predicción sea cierta o no ya ha conseguido tener un efecto muy positivo en su día a día sin necesidad siquiera de cumplirse.

"La verdad es que me ha empujado a hacer cosas que normalmente no haría. Por ejemplo, voy a que me cambien el aceite del coche porque nunca se sabe, a lo mejor resulta que ahí es donde nos conocemos. Desde luego ha conseguido que salga más de casa, y puede que eso fuera exactamente lo que la adivina estaba intentando conseguir, porque es innegable que estoy mostrándome más activa".

Allison cuenta con pruebas sólidas para otorgar credibilidad a las predicciones de la pitonisa y considerar al menos la posibilidad de que vaya a conocer a alguien muy especial muy pronto "Parecía sentirse bastante incómoda mientras me contaba lo que estaba viendo, y también me contó otras muchas cosas que se han hecho realidad. Pero no puedo discutirlas aquí", ha concluido para zanjar el asunto.