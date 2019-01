Allison Williams adora que la comparen con la duquesa de Cambridge

Antes de que la ficción de la HBO 'Girls' se cruzara en su camino y la convirtiera en una estrella junto a sus tres compañeras de reparto, Allison Williams tuvo una serie de trabajos de menor relevancia, entre ellos en la serieweb de comedia 'Funny or Die', en la que escribía y protagonizaba unos 'sketchs' sobre la vida privada de los duques de Cambridge.

La inspiración para crear esa historia, que narraba en clave de humor cómo afrontaba la pareja los preparativos antes de su mediático enlace de 2011, surgió a raíz de los comentarios que le realizaban constantemente acerca de su impresionante parecido con la entonces prometida del príncipe Guillermo.

"Durante una temporada me repetían dos o tres veces a la semana que era igualita a Kate Middleton. Creo que era solo porque tengo la piel clara y el pelo castaño, y una apariencia algo regia de un modo u otro, lo cual resulta siempre un gran cumplido", ha reconocido la intérprete a su paso por el programa de Andy Cohen en la emisora de radio SiriusXM.Salta a la vista que, por una vez, las comparaciones no resultan odiosas, al menos en opinión de Allison: "Es la mujer de mis sueños. Es tan elegante... Creo que me desmayaría en su presencia".

Sin embargo, la artista ha querido dejar claro que su admiración hacia Catalina no llega hasta el punto de haber decidido recrear su vestido de novia en su propia boda con Ricky Van Veen en septiembre de 2015, a pesar de que ambas optaran por diseños de encaje con un corpiño ajustado y una falda vaporosa.

"Estoy seguro que eso fue lo que dijeron, que me había inspirado en el vestido de Catalina, puedo imaginarlo perfectamente. Pero no fue el caso. Las dos llevábamos mangas largas, sí, así que supongo que se podría decir que copié por completo su atuendo", ha bromeado.