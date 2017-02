Amaia Salamanca no tiene intención de casarse

Aunque podría parecer que la actriz Amaia Salamanca personifica de alguna manera el modelo tradicional de familia al tener, con solo 30 años, tres hijos y una estable relación con su pareja, Rosauro Varo, lo cierto es que la propia intérprete ha querido desmarcarse ahora de los estereotipos confesando abiertamente que no tiene "ganas" de casarse y que no le haría precisamente ilusión que su compañero de vida se animara a pedirle matrimonio con motivo de San Valentín.

"La gente que se casa no dura. Yo no tengo ningunas ganas de casarme. Tengo tres hijos que son el mayor regalo del mundo. Hoy por hoy, no es una prioridad para mí casarme", explicó en conversación con la revista Diez Minutos, antes de insistir en que su estado civil no está reñido con el profundo amor que siente por los suyos.

"Veo muy complicado que me pida que me case con él en San Valentín. Nuestras vidas han cambiado y ahora lo primero son nuestros hijos. Si yo dentro de unos años sigo con él, no me importaría casarme y celebrar nuestro amor", manifestó restando importancia al carácter meramente simbólico del matrimonio.

Teniendo en cuenta que su familia numerosa le ha llevado a asumir por partida triple las responsabilidades y obligaciones asociadas a la maternidad, al tiempo que las compagina con sus numerosos compromisos profesionales, no resulta sorprendente que la intérprete madrileña haya adoptado un enfoque más práctico sobre la vida y, sobre todo, una actitud más flexible en lo que al régimen alimenticio se refiere.

"Hace cuatro meses que di a luz y ahora me apetece disfrutar y volver a trabajar. La verdad es que no me corto en las comidas, pero luego lo quemo todo en el gimnasio. Me encanta el dulce y mi dieta no es todo lo equilibrada que debiera ser, pero me encanta el deporte y no paro con los tres niños", reveló la artista, madre de los pequeños Olivia (2), Nacho (1) y Mateo (cuatro meses).