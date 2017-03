Amanda Seyfried y Thomas Sadoski se casan en secreto

635x357 Thomas Sadoski y Amanda Seyfried en la presentación de 'The Last Word'. EFE

Para sorpresa de todos, los actores Amanda Seyfried y Thomas Sadoski han pasado por el altar alejados de cámaras, familiares y amigos en una ceremonia secreta celebrada el pasado fin de semana, un año después de que iniciaran su envidiable relación y a pocas semanas de dar la bienvenida a su primer hijo en común.

"Nos escapamos... Salimos del país con la persona que oficiaría la boda y nosotros dos, e hicimos lo propio [nos casamos]. Fue un día precioso, fue perfecto. Escucha, ella es la persona que más quiero, admiro y respeto en el mundo. Sé que sois muy buenos amigos, y ella querría que supieras esto, así que por favor, no se lo cuentes a nadie", bromeó después de desvelar la gran noticia al presentador James Corden y ante toda la audiencia de su programa 'The Late Late Show'.

Según relató el actor de la serie 'The Newsroom', los dos enamorados escribieron sus propios votos y el inseparable perro de la guapa actriz, Finn, fue el único testigo directo de tan inolvidable momento, eso sí, sin contar el bebé que Amanda lleva en su seno, quien a juzgar por la prominente barriguita que ha venido luciendo la intérprete, no tardará en integrarse en tan afortunado núcleo familiar.

Por el momento se desconoce la fecha exacta en la que la protagonista de 'Mamma Mia' saldrá de cuentas, pero lo más probable es que se encuentre ya en la recta final del embarazo, ya que la pareja hizo público su estado de buena esperanza el pasado noviembre.

"Todo está bien... estoy preparada. Estoy preparada para conocer al bebé", confesaba al portal de noticias E! News a principios de marzo en la presentación de su nueva película, 'The Last Word', en la que también aparece su ahora marido. Sadoski nunca ha disimulado en público la devoción que siente por su preciosa mujer, un sentimiento que no ha hecho otra cosa que intensificarse desde que ambos se enteraran de que esperaban su primer retoño.

"Es lo mejor que he hecho en mi vida. Ella es extraordinaria. Es increíble. Estoy muerto de miedo, como dirían en 'Los Cazafantasmas': 'Tengo miedo más allá de la capacidad de pensamiento racional', pero no podría estar más emocionado. Ya es una madre maravillosa y estoy muy orgulloso de ella. Su voz, Dios, este niño ya es afortunado. Ella es la que canta. Yo limpio la caca", bromeaba en la alfombra roja del mismo evento.