Amara La Negra defiende en televisión la segunda parte de su nombre

La artista bilingüe de música urbana Amara La Negra, que concursará en Mira Quién Baila, expresó a Efe en Miami que ha tenido problemas con cadenas de televisión en inglés en el país para que incluyan la segunda parte de su nombre, que defiende como algo propio de su identidad dominicana y afrolatina.

"Hay gente que no lo quiere decir, no lo quiere usar y hasta me han dicho que me lo quite (el nombre artístico)", dijo la vocalista estadounidense, cuyo nombre real es Diana de los Santos.

"Se sienten incómodos, tienen miedo de demandas, no quieren hablar del racismo o injusticias. Yo no tengo ningún problema en hacerlo", sostuvo la artista, nacida en 1990 en Miami, Florida.

Entre risas y acariciándose su melena "afro", la que, asegura, también le han sugerido "domar", Amara La Negra defiende el apelativo como parte de la cultura latina en la que creció. "Para nosotros los latinos es una expresión de cariño: mi negra, mi negrita. Eso es quien soy".

Para acercarse más a su comunidad, acaba de aceptar la invitación de la cadena estadounidense Univision a Mira Quién Baila All Stars, la edición de 2019 del concurso donde bailan celebridades del mundo del espectáculo.

"Llevo años viendo Mira Quién Baila (MQB) y siempre quise participar", indicó la cantante antes de una sesión de fotos y vestida con un leotardo dorado, mientras entrenaba al ritmo de Daddy Yankee, Bad Bunny y Cardi B.

"Quiero acercarme más al público latino, que me conozca un poquito mejor", explicó la artista de 28 años, que comenzó su carrera a los seis.

Su decisión de promoverse ante los hispanos que visitan medios en español coincide con el lanzamiento de "Insecure", el primer sencillo de "Unstoppable", álbum que prepara para la disquera BMG y que lanzará en enero.

"No hay quien me pare", afirmó Amara La Negra, y subraya que no solo está hablando de su música.

"Parte del plan de Dios para mí es que use mi plataforma para hablar de racismo en nuestra propia comunidad y alrededor del mundo", sostuvo.

La cantante de pop urbano, protagonista del programa "Love & Hip-Hop" de VH1, lleva en los escenarios desde bien pequeña como una de las bailarinas del programa "Sábado Gigante" de Univision.

Allí, y en otras ocasiones, conoció a la reina de la salsa, Celia Cruz. No pasa por alto que la única gran estrella que luce como ella es la fallecida cantante cubana.

Amara La Negra también quiere alzar su voz a favor de las mujeres que sufren maltrato en sus hogares. Adelantó que, como el resto de los concursantes de Mira Quién Baila All Stars, donará su premio a una organización.

Dijo estar decidida a que sea una que lucha contra el feminicido. Está en conversaciones con una fundación de República Dominicana, territorio que describe como "mi país".

Hasta ahora, Amara La Negra había llevado su activismo y su música al público que consume música urbana y televisión en inglés.

En una entrevista de la prestigiosa revista Rolling Stones fue presentada como una artista que "nació para ser estrella", y señalada como "una de las artistas a seguir en 2019".

Decidida a luchar por que cada vez haya más y más mujeres de origen hispano que se sientan como ella, escribió el libro infantil en inglés "Amarita's Way", cuya versión en español se titula "Al estilo de Amarita".

En esas páginas, la artista cuenta las aventuras de una niña afrolatina "que no deja que los obstáculos la detengan".

La cantante, dijo, está en negociaciones para sacar una línea de muñecas Amarita.

"En todos lados hay niños y personas como yo y no voy a descansar hasta que también seamos protagonistas de telenovelas, de películas", afirmó.

"Hasta que las niñas se sientan felices de tener esta piel, de ser negras", sostuvo.

En julio de este año, Amara La Negra participó en Detroit como embajadora en un evento de Planned Parenthood, la mayor red de clínicas de salud sexual de EE.UU. y que atiende, sobre todo, a mujeres con pocos recursos.