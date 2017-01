Amber Heard arremete contra Johnny Depp

Los abogados de la actriz Amber Heard han tardado algunas semanas en terminar de preparar su respuesta ante la petición que, a finales del pasado mes de diciembre, dirigió el actor Johnny Depp al tribunal que lidia con su controvertido proceso de divorcio para exigir que sea su exmujer quien tenga que abonar las costas judiciales que, en principio, le correspondían a él tras haberse comprometido a pagarle una cuantiosa indemnización para disolver así su matrimonio.

Teniendo en cuenta esa última circunstancia, no debería resultar sorprendente que la réplica de la intérprete, a la que ha tenido ahora acceso el portal de noticias E! News, se caracterice por el tono tan duro que emplea la australiana a la hora de expresar su "indignación" ante la solicitud de su exmarido, tachándola de "impactante y despreciable".

"Me han comunicado que Johnny está tomando ahora toda clase de medidas para conseguir que sea yo quien pague las costas del juicio como consecuencia de mi anterior decisión de pedir al juez que aplique cuanto antes los términos del acuerdo al que llegamos hace cuatro meses. Esta estratagema me parece indignante y sus argumentos me resultan impactantes y despreciables", reza un extracto de la declaración facilitada por la actriz de 30 años.

La joven artista también ha aprovechado su más reciente toma de contacto con el magistrado para contrarrestar las alegaciones que, en su momento, hizo el intérprete al atribuirle a ella un supuesto intento de prolongar el litigio en los tribunales con el objetivo de intensificar el interés mediático que rodea el caso.

"Por alguna razón que no termino de comprender, Johnny asegura que soy yo la que está intentando retrasar el fin de toda esta batalla judicial, cuando la verdad es que es él quien está poniendo obstáculos en el camino", explica Amber en su testimonio.

A principios de este mes de enero, Johnny Depp y su famosa abogada, Laura Wasser, volvían a la carga después de haber formalizado la mencionada petición acusando a Amber a través de una serie de documentos facilitados al juez de gestionar su defensa en función de intereses puramente promocionales.

"Lo único que está haciendo Amber es acaparar de nuevo la atención de los medios de comunicación con esta petición que resulta totalmente innecesaria. Su solicitud no es solo una lamentable estratagema para extender sus quince minutos de fama, sino también una forma de desperdiciar el tiempo y los recursos de este tribunal, que lo único que conseguirá es aumentar los gastos judiciales", se desprendía de su último escrito.