Amber Heard rehace su vida con el multimillonario Elon Musk

Tras dar carpetazo a su turbulento matrimonio con Johnny Depp y al aún más complicado proceso de divorcio posterior, la guapa actriz Amber Heard parece haber encontrado de nuevo, si no el amor, sí la estabilidad en el plano personal gracias al apoyo y cariño del empresario Elon Musk, presidente ejecutivo de Tesla y con quien ahora se le atribuye un romance.Aunque a la pareja se la relacionó por primera vez el verano pasado, su aparición conjunta en la presentación del esperado documental de Al Gore -'An Inconvenient Sequel: Truth to Power'- el pasado 28 de febrero ha reavivado los rumores sobre una posible relación entre ambos que, sin embargo, se verían obligados a mantener principalmente en la distancia.

"Siguen viéndose y saliendo de vez en cuando coinciden en la misma ciudad. No es algo nuevo. Él está muy ocupado haciendo cosas como construir un túnel por debajo de Los Ángeles y enviar a gente al espacio como para comprometerse de forma seria con nadie. Llámalo como quieras, pero salen juntos y lo suyo es algo informal, se ven cuando tienen tiempo libre", confirma ahora una fuente a Us Magazine.

Musk, de 45 años, tiene cinco hijos de su primer matrimonio con la escritora canadiense Justine Wilson, pero su nombre se hizo popular en el mundo del entretenimiento por su relación con la actriz británica Talulah Riley, con la que se casó y se divorció en dos ocasiones, con una separación de por medio. Pese a su historial romántico y la diferencia de edad, la intérprete de 30 años estaría muy ilusionada con su nuevo romance.

"Amber está muy contenta por haber finalizado su divorcio, pero sobre todo está feliz por dejarse ver con Elon en público. En Navidades les estuvo contando a sus amigos lo mucho que le gusta. Están planeando muchas aventuras juntos y a ella le hace mucha ilusión poder seguir adelante con su vida. Es un capítulo nuevo y emocionante en sus vidas", asegura el mismo informante.