Amber Heard recuerda cuándo y por qué reveló que tenía novia

En 2010, cuando Amber Heard aún era considerada una joven promesa en la meca del cine, la actriz tomó la decisión de presentar públicamente a su entonces novia, la fotógrafa Tasya van Ree, durante el evento por el vigésimo quinto aniversario de GLAAD al negarse a ser parte del problema contra el que lucha esa organización: la falta de visibilidad o la imagen negativa que se ofrece de la comunidad LGBTQ+ en los medios de comunicación.

A partir de ese momento tuvo que lidiar con el recelo de todos aquellos que creían que estaba tirando su carrera por la borda al revelar su bisexualidad y los inconvenientes de verse limitada por una etiqueta que ella no eligió y con la que no se identifica por completo. A pesar de ello, jamás se ha arrepentido de la decisión que tomó.

"Era una época en la que mis compañeros de profesión habían empezado a exigir cada vez más que se respetara su privacidad, y al mismo tiempo ser bisexual se había convertido en una especie de tabú. La cuestión es que no hablar de algo es lo mismo que admitir que en el fondo está mal, pero yo sabía que no era nada malo. Así que decidí contar mi historia, para describir la realidad de una forma sincera y para ofrecer a los jóvenes, o a quien fuera, alguien con quien pudieran identificarse, porque en mi generación no teníamos a nadie como referente. Quién sabe, a lo mejor una persona consiguió sentirse algo menos fuera de lugar gracias a mí", ha asegurado en una entrevista a la revista IO Donna.

Pese a que Amber -que rompió su relación con Tanya en 2012 y estuvo casada brevemente con Johnny Depp- preferiría mantener su vida privada lejos de la atención mediática, incluidos sus romances, en su situación considera una especie de "responsabilidad" moral contribuir a hacer del mundo un lugar mejor en la medida de lo posible, lo que implica no esconder a ninguna de sus parejas.

"Lo más maravilloso de este trabajo es que me ofrece una plataforma muy importante, y tengo la oportunidad de dar algo a cambio. Lo menos que puedo hacer es hablar de la justicia o conseguir que mis papeles tengan un impacto positivo", ha alegado.