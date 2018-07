Amber Rose se arrepiente de haber acusado a G. Paltrow de tener una aventura con Jay Z

La carismática y lenguaraz Amber Rose no ha tardado en salir a la palestra con el objetivo de hacer ciertas rectificaciones ligadas a la bomba informativa que lanzó hace unas semanas en medio de una entrevista radiofónica, en la que no tuvo reparo alguno a la hora de compartir su teoría sobre la verdadera identidad de la amante -comúnmente conocida como 'Becky la del pelo bonito'- con la que Jay Z le fue infiel a su esposa Beyoncé hace unos años.

Es posible que la modelo y personalidad televisiva no fuera del todo consciente de la repercusión y el aluvión de críticas que recibiría al afirmar tajante que sus sospechas giraban en torno a la oscarizada Gwyneth Paltrow -madre de dos hijos junto a su exmarido Chris Martin- debido a la estrecha amistad que siempre le había unido al músico, por lo que ahora no ha dudado en atribuir sus comentarios a una mera "broma" sacada de contexto y de la que se arrepiente profundamente.

"Me siento fatal porque me entrometí en la vida personal de otras personas y la verdad es que solo quería hacer una broma. No sé absolutamente nada del tema y jamás quise herir los sentimientos de nadie, eso no tiene nada que ver con la persona que soy en realidad", ha afirmado en declaraciones al diario Daily Mail.

Parte de las reprimendas que se llevó la exnovia de Kanye West por hacer pública semejante hipótesis vinieron nada menos que de la propia Gwyneth, quien mandó un comunicado a la prensa asegurando que las alegaciones eran "absurdas y cien por cien falsas".

Eso explica que Amber se haya dirigido directamente a ella para pedirle perdón y, sobre todo, para aclarar que solo se había pronunciado sobre tan espinoso asunto en calidad de "consumidora" de noticias del corazón."No les conozco personalmente a ninguno, por eso me extrañó que Gwyneth se preguntara: '¿Por qué ha dicho esas cosas que no son ciertas?'.

Me siento fatal por lo que hice, ¿por qué tuve que abrir la boca? No sé nada, solo estaba hablando como consumidora, como parte del público", ha aseverado en la misma entrevista.