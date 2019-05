Amber Rose "documentará" en Instagram las molestias de su segundo embarazo

La modelo Amber Rose no está teniendo un segundo embarazo precisamente fácil a causa de una dolencia, la hiperémesis gravídica, que ya sufrió durante la gestación de su primer retoño, Sebastian (6), y sobre la que ahora se ha propuesto concienciar mejor a sus seguidores de las redes sociales "documentando" al detalle los diferentes tipos de molestias que está experimentando en consecuencia.

"He decidido documentar más este segundo embarazo en comparación con el de Sebastian, porque en el de Sebastian tuve hiperémesis y ahora he vuelto a padecerlo. Para la gente que no sepa de qué trata, básicamente es un cúmulo de náuseas extremas, vómitos y deshidratación. Estoy muy, muy cansada, ahora mismo puedo comer solo un poquito y me paso el día durmiendo", ha revelado en su cuenta de Instagram.

Los contratiempos derivados del proceso de gestación, los cuales también marcaron los embarazos de personalidades como Catalina de Cambridge, Kim Kardashian y, de forma más reciente, la humorista Amy Schumer, se han extendido en su caso al segundo trimestre: una desafortunada noticia que, sin embargo, no ha minado ni un ápice de la ilusión que le invade ante la perspectiva de convertirse otra vez en madre, esta vez junto a su actual pareja Alexander Edwards.

"En cualquier caso, los bebés son toda una bendición. Dios bendiga a los hombres y a las mujeres, a quienes resisten con entereza las adversidades. Al final lo conseguimos y, además, sé que estas ganas constantes de vomitar habrán merecido la pena al final. Quiero rendir homenaje a todas esas mujeres que crean vida con fuerza y determinación", ha añadido en un segundo vídeo compartido en su perfil.