Amber Rose reconoce que solían atraerles los hombres "narcisistas"

Que Amber Rose (34) ha encadenado a lo largo de estos últimos diez años un sinfín de relaciones tormentosas con personajes tan controvertidos como Kanye West, Wiz Khalika, 21 Savage o Machine Gun Kelly es algo comúnmente sabido a día de hoy, pero al menos la modelo ha tenido la valentía de reconocer ahora que, hasta que no empezó a hablar del tema con su terapeuta, jamás fue consciente de que parte del problema que subyacía a ese llamativo historial sentimental se encontraba dentro de ella misma: concretamente una irrefrenable e inconsciente atracción hacia hombres "narcisistas" y "sociópatas".

"Poco después de que empezara a ir a terapia, mi doctora me dijo de la forma más rotunda posible: 'Te atraen y atraes a gente que solo se podría calificar de sociópatas narcisistas'. No voy a dar nombres, porque no estamos hablando de todos y cada uno de los novios que he tenido. Pero algunos de ellos han sido así, han pretendido controlar cada uno de mis movimientos, decirme lo que debía ponerme, dónde ir o qué amigos tener", ha asegurado la ahora estrella televisiva a la revista Complex.

Tras poner de manifiesto que sus reveladoras sesiones con su terapeuta le han llevado a abandonar definitivamente esos hábitos en su vida amorosa -"Ya no tengo ganas ni tiempo para esas mier***", ha puntualizado- la siempre elocuente celebridad no ha tenido reparo alguno a la hora de echar la vista atrás para romper ciertos mitos sobre los dos años de relación que mantuvo con el primero de los raperos mencionados, el ahora marido de Kim Kardashian y padre de tres retoños con la socialité.

"Mucha gente pensaba que yo estaba forrada de dinero durante mi tiempo con Kanye, pero la verdad es que en realidad solo conseguía fama de una relación así, nada de beneficios económicos. Salía a la calle y la gente me decía: 'Guau, es Amber Rose'. Pero estaba tan arruinada como el primer día. Algunos piensan que era una aprovechada, pero en esa época ni tenía cama ni muebles en mi casa", ha confesado.