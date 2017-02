Amber Rose regresa a la soltería

La modelo Amber Rose y su ya exnovio Val Chmerkovskiy han puesto punto final a su relación sentimental tras solo cinco meses juntos, una noticia que ha querido dar el propio bailarín en primicia a sus seguidores de la red social Instagram al tiempo que, quizá para demostrar a la opinión pública que la ruptura se ha producido en términos cordiales, ha alabado a su ya expareja calificándola de mujer "maravillosa" y de "ser humano excepcional".

"La única razón por la que quiero abordar este tema es porque tengo la esperanza de que dejéis de inundar mis publicaciones de comentarios sobre ello. Decidimos terminar con nuestra relación hace una semana y lo hicimos llenos de humanidad y comprensión mutua. [Amber] es una mujer maravillosa y un ser humano excepcional y me considero muy afortunado al haberla conocido y amado. Una buena amiga, una madre increíble, reservada y leal", reveló Val por medio de su cuenta personal.

Los dos artistas, que se conocieron en la temporada pasada del programa de televisión 'Dancing with the Stars' en el que Val trabaja, no han tenido otro remedio que tomar una decisión tan difícil como consecuencia de sus estilos de vida dispares y de sus respectivas dificultades para compaginar su trabajo con el necesario tiempo que debían dedicar a cultivar su ya extinto vínculo sentimental.

"Los dos teníamos formas de vivir la vida muy diferente y, desgraciadamente, lo nuestro no ha funcionado, aunque a decir verdad, ¿qué significa eso realmente? Es posible que sí que haya funcionado, pero no como nosotros esperábamos", explicó de forma críptica en la misma plataforma, para dejar entrever a continuación que, al margen de su fallido romance, ambos tratarán de mantener intacta la estrecha amistad que ha nacido entre ellos gracias al aprecio y admiración que se profesan el uno al otro.

"Seguiré apoyándola en todo, elogiándola y defendiéndola ante cualquier ataque procedente de esas mentes estrechas que se atreven a cuestionar su dignidad como mujer, como amiga y, sobre todo, como madre. Es muy complicado cuidar de un hijo siendo madre soltera y cuando todo el mundo te mira y te juzga. Pero lo hace, todos los días, y solo por eso se merece todo mi respeto y mi respaldo", se manifestó en relación con las críticas constantes que recibe la maniquí por su llamativo estilo y su condición de madre poco convencional.