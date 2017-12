Amelle Berrabah, cantante de las Sugababes, espera su primer hijo

La cantante Amelle Berrabah, conocida por pertenecer a una de las bandas femeninas más exitosas de la década pasada, las Sugababes, ha decidido dejar por un momento de lado la discreción de la que suele hacer gala en referencia a su plano más íntimo para ofrecer a todos sus seguidores un regalo de Navidad muy especial: la noticia de que, junto a su marido Marcio Sousa Rosa, dará la bienvenida a su primero retoño en el año que está a punto de comenzar.

Eso sí, la intérprete de 33 años ha decidido recurrir a su ingenioso sentido del humor para hacer el anuncio en su perfil de la red social Instagram, en el que evidentemente tampoco ha dejado pasar la oportunidad de ligar el momento tan especial que vive a las fiestas tan familiares de las que disfruta junto a sus seres queridos."Espero que hayáis pasado unas Navidades fabulosas.

Yo he comido muchísimo, pero como ahora tengo que alimentar a una segunda persona, pues creo que me lo puedo tomar con tranquilidad", ha bromeado en su espacio personal, antes de revelar que, en cualquier caso, dedicará los próximos días a entrenarse un poco en el gimnasio para contrarrestar el efecto de tanta comilona.

"Acabo de llegar de una sesión de ejercicio algo más ligera que de costumbre, con muchos estiramientos. Ahora me toca comer un poco más, ¡porque esta mamá está hambrienta!", ha compartido divertida en la misma plataforma.En un raro intercambio de mensajes con sus admiradores de la esfera virtual, Amelle tampoco ha dudado en confesarles que, de momento, no sabe si espera niño o niña tras haber superado ya el primer trimestre de su proceso de gestación."Todavía no lo sé porque solo estoy de tres meses", ha aseverado la futura mamá sin disimular en ningún momento su entusiasmo.