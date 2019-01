Amy Adams rememora su fatídico encuentro con Whitney Houston en una tienda de GAP

Al igual que otras muchas personas que, a base de esfuerzo y dedicación, han terminado destacándose como figuras muy cotizadas del mundo del espectáculo, la actriz Amy Adams tuvo que recorrer un largo camino en dirección a su consagración artística que, entre otras cosas, la llevó a trabajar temporalmente en una tienda de ropa para poder ganarse la vida al tiempo que trataba de meter cabeza en la industria del cine.

En su caso, la reputada intérprete ejerció durante unos meses como dependienta en uno de los establecimientos de la famosa cadena textil GAP, una época de la que principalmente recuerda el breve encuentro que tuvo en una ocasión con la malograda Whitney Houston y, sobre todo, la reacción algo hostil con la que le recibió la diva del pop cuando se acercó a ella para tratar de asistirla en sus compras.

"Claro, yo tenía que actuar en función de lo que mi jefe esperaba de mí, a pesar de que no me apetecía nada. Entonces me aproximé a ella con esta actitud tan 'Gap' que implicaba decirle: 'Bienvenida a Gap. ¿Le puedo ayudar en algo? Déjeme que le cuente sobre la línea de camisetas que tenemos en oferta", ha empezado a contar la artista estadounidense a su paso por el programa nocturno de James Corden.Pasados solo unos instantes, Amy ya se había dado cuenta de que su interacción con la estrella no se iba a prolongar demasiado debido al tono algo "irritante" con el que se había dirigido a ella, pero en ese momento todavía no podía anticipar la decisión algo tajante con la que la artista quiso poner fin a esa tensa 'conversación'.

"Simplemente se dio la vuelta y se metió de nuevo en los probadores. Y luego pidió al mánager que le atendiera otra persona de la tienda. De verdad, de verdad que pasó así... Que le atendiera otra persona... Me hizo gracia y no podía parar de reírme, sobre todo porque sabía que le había irritado un poco. Pero ese era mi trabajo y el de todos los que trabajábamos allí", ha explicado en la misma conversación para, a continuación, echar de nuevo la vista atrás y rememorar otros de los trabajos que tuvo que tomar en esos años de juventud, entre los que se incluían varios restaurantes y más tiendas de ropa.