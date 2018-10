Amy Schumer y Emily Ratajkowski documentan arrestos en protesta contra Kavanaugh

Por una vez, dos celebridades han querido 'presumir' abiertamente de un encontronazo con la justicia en las redes sociales en lugar de tratar de que el incidente pasara lo más desapercibido posible. Amy Schumer y Emily Ratajkowski han sido las primeras en recurrir a sus cuentas de Instagram para anunciar que habían sido dos de las más de trescientas personas arrestadas este jueves durante la protesta contra la nominación del juez Brett Kavanaugh -acusado de abusos e intento de violación por cuatro mujeres- a la Corte Suprema de Justicia.

Las actrices fueron arrestadas por la policía allí presentes y trasladadas a comisaría después de que la propia Amy asegurara en un vídeo que ha sido difundido vía Twitter: "Creo que van a arrestarnos". Efectivamente, media hora más tarde tanto ella como la modelo fueron escoltadas fuera del edificio Hart del Senado después de que la primera respondiera con un sí rotundo cuando un agente le preguntó si estaba esperando a que la detuvieran.

"Esta soy yo siendo arrestada hoy", ha anunciado Emily en su Instagram junto a una instantánea de ese momento, "pero al menos estaba con un ser humano maravilloso. Bueno, en realidad estaba con un montón de gente increíble", ha añadido para ilustrar otra instantánea de todos los manifestantes.Emily, que a lo largo de la jornada participó junto a su amiga Amy en varios mítines, quiso exponer detalladamente los motivos que le habían llevado a sumarse a la protesta en esa misma plataforma.

"Hoy me han arrestado mientras protestaba por la nominación al Tribunal Supremo de Brett Kavanaugh, un hombre que ha sido acusado de agredir sexualmente a múltiples mujeres. Los hombres que hacen daño a las mujeres no pueden seguir ocupando posiciones de poder. La confirmación de Kavanaugh como juez de la Corte Suprema de Estados Unidos envía un mensaje a las mujeres de este país de que no importan. Exijo un gobierno que reconozca, respete y apoye a las mujeres tanto como a los hombres".