Amy Schumer compadece a Meghan Markle de cara a su boda con el príncipe Enrique

Cuando se dio a conocer la noticia del compromiso del príncipe Enrique y Meghan Markle, el mundo entero pareció ponerse de acuerdo en que su historia de amor era un cuento de hadas de la era moderna, pero en la industria interpretativa de la que la novia solía formar parte no todos parecen compartir esa idea de que la actriz ya retirada está viviendo una especie de sueño hecho real.

La humorista Amy Schumer, conocida por su ácido sentido del humor y su particular visión del movimiento feminista, no puede evitar sentir cierta compasión por la futura esposa del príncipe Enrique al comparar su enlace de este próximo sábado con el suyo propio."Pobre chica. Todo el mundo dice que tu boda debería ser tu gran día. Tuyo. Pero para ella, no lo es.

Tiene que saludar a todos esos mandatarios extranjeros a los que ni siquiera conoce, y habrá un montón de presión sobre ella... ¿puede alguien imaginar una boda peor?", ha comentado la también actriz en el programa de radio australiano 'Fitzy and Wippa'.Sin duda la estrella de la comedia tiene en mente la reducida lista de asistentes que acudieron a la ceremonia informal que ella organizó casi de un día para otro en el jardín de su casa el pasado mes de febrero."Me parece horrible. Sus amigas del colegio no van a poder estar ahí junto a ella.

Es como un desfile, como una especie de desfile canino en Westminster", ha añadido con tono de horror al imaginar cómo debe sentirse Meghan ante la perspectiva de dar el 'sí quiero' ante millones de espectadores que seguirán de cerca su gran día desde distintos países.En cierto modo, Amy Schumer se ha equivocado al opinar que la guapa morena no contará con el apoyo de ninguno de sus amigos en un momento tan importante.

Si bien es cierto que muchos de sus familiares y allegados no han recibido una invitación al enlace, algunos de sus antiguos compañeros de reparto de la serie 'Suits' ya se encuentra en Londres, como Gabriel Macht y su esposa Jacinda Barret o Patrick J. Adams, el marido en la ficción de Meghan.