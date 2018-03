Amy Schumer eligió para su boda el primer vestido de novia que se probó

Apenas unas horas después de que surgieran los primeros rumores acerca de su inesperado enlace con el chef Chris Fischer, la humorista Amy Schumer confirmaba la noticia compartiendo una serie de imágenes de su gran día en su perfil de Instagram, en las que se la veía muy sonriente, rodeada de familiares y amigos como Jennifer Lawrence y luciendo un bonito vestido de encaje y tirantes, con un pronunciado escote y una falda de vuelo con bordados florales.

A diferencia de la gran mayoría de novias, la también actriz organizó su enlace en apenas unos días con una resolución y rapidez muy poco comunes que, por ejemplo, le permitieron elegir su vestido de novia en cuestión de minutos: decantándose por el primero que se probó.Su estilista habitual, Leesa Evans, se ha encargado de dar a conocer ahora ese pequeño pero significativo detalle, añadiendo además que la intérprete optó por llevar unos zapatos planos que le permitieran bailar y exprimir a fondo la velada.

"Me avisó por un mensaje de texto en el que me pedía que la llamara cuando me despertase porque Chris y ella querían casarse. Cuando la llamé, me dijo: 'Vamos a probarnos unos cuantos vestidos hoy'. Fue todo muy impulsivo, de verdad. Y quería algo sencillo, cómodo de llevar; quería sentirse ella misma y quería pasárselo bien y sentirse a gusto mientras lo llevara puesto. No se puso tacones y tampoco quería llevar ropa interior incómoda. Cuando se probó el definitivo, las dos nos miramos y nos reímos. Tuvimos claro que no merecía la pena seguir mirando más", asegura Leesa a la revista People.

El representante de la monologuista ha confirmado que el actor John Early fue el encargado de conducir la ceremonia vestido de drag-queen como su personaje de Vicky en la serie de Netflix 'The Characters'.

La humorista confirmó su relación sentimental con Chris menos de una semana antes de su boda, compartiendo una romántica foto suya besándose en su cuenta de Instagram, tomada durante la fiesta de cumpleaños de la presentadora Ellen DeGeneres. Curiosamente, un día después de que Amy se convirtiera en una mujer casada, su expareja Ben Hanisch -con quien rompió el pasado mayo- recurría a sus propias redes sociales para presumir de su nueva novia: Janine Doherty.