Amy Schumer se prepara para regresar a los escenarios tras su "baja forzosa"

La humorista Amy Schumer ha anunciado a todos sus seguidores de las redes sociales que regresará a los escenarios a partir del próximo 31 de enero para retomar aquellos compromisos profesionales que tuvo que cancelar el pasado mes de diciembre a causa de las náuseas, vómitos y demás molestias que experimentó en la primera etapa de su embarazo.

En concreto, la estrella de la comedia ha reprogramado, de momento, tres de los espectáculos suspendidos que deberían haber tenido lugar en Estados Unidos y Canadá en la recta final de 2018, de forma que el 31 de enero se presentará ante su público de Toronto, mientras que los días 1 y 2 de enero hará lo propio en las ciudades de Philadelphia y Baltimore.

"Me estoy empezando a sentir un poco mejor y quería cumplir con tres citas que no impliquen viajar demasiado lejos de casa. Estoy deseando veros a todos en Toronto, Philly y Baltimore dentro de unas semanas. ¡Un abrazo muy fuerte!", ha escrito la intérprete, quien espera su primer hijo con su marido, el reputado chef Chris Fischer, en su perfil de Twitter.

Durante su baja forzosa, la cual fue atribuida por sus médicos a una hiperémesis gravídica, una condición muy habitual en los primeros meses de gestación de ciertas mujeres y cuyos síntomas van desapareciendo gradualmente a medida que se avanza en el proceso, Amy Schumer no dudó en pedir a sus seguidores de la esfera virtual que le ayudaran a recuperar el buen humor enviándole fotos de sus bebés o, en su defecto, de sus mascotas más adorables.

"Los últimos días han sido especialmente duros. Sé que todo esto es temporal y me siento muy agradecida de estar en la situación en la que estoy, pero es igualmente difícil. Por favor, si no os importa, me encantaría que compartierais conmigo imágenes de vuestros niños y me etiquetéis en ellas. También me valen mascotas", publicaba en su Instagram.