Amy Schumer presenta a su nueva mascota

La actriz Amy Schumer ha dejado claro en más de una ocasión que de su carácter polifacético se desprende en ocasiones un ritmo de trabajo infernal que casi no le deja tiempo para cultivar la estrecha relación que le une a sus seguidores de Instagram. Eso explica que la intérprete y humorista haya aprovechado su última publicación para anunciar no una sino dos novedades: la inminente publicación de una nueva edición de su libro y la llegada a su vida de un adorable animal.

"'The Girl with the Lower Back Tattoo' [referencia al título original de la novela 'Los hombres que no amaban a las mujeres'] sale el 8 de agosto en edición de bolsillo. Y hace un par de meses me hice con este perro", escribió en su cuenta personal para describir la curiosa imagen que retrata a su adorable mascota relajándose en el sofá junto a una copia de la citada obra.

La notable capacidad de síntesis de la que ha hecho gala la intérprete en la esfera virtual resulta comprensible, ya que además de haber pasado buena parte de estas primeras semanas de verano inmersa en los preparativos de su nueva comedia, 'I Feel Pretty' -llegará a las pantallas el año que viene-, estos días ha estado aprovechando las buenas temperaturas para dedicarse de lleno al ejercicio físico.

Además de las sesiones de entrenamiento a las que se somete diariamente en la comodidad de su hogar -y que suele documentar en sus redes sociales-, en los últimos tiempos Amy ha estado descubriendo los beneficios de la práctica del boxeo de la mano del célebre entrenador Kevon Rhoden. Hace escasos días, sin embargo, la artista optaba por un relajante paseo por las calles de Nueva York que además le sirvieron para broncear ligeramente su piel.

La llegada de un peludo compañero de piso, cuyo nombre no ha sido todavía revelado, y su renovada pasión por la actividad física dejan entrever que Amy está sacando el máximo partido a su nueva etapa en la soltería tras confirmar el mes pasado que su relación con Ben Hanisch había llegado a su fin en mayo.

"Sufrí una ruptura hace cosa de un mes. Llevábamos juntos un año y medio, así que ya sabéis, no estuvo tan mal. Una vez salimos con una pareja que llevaba mucho tiempo junta. En realidad estábamos tratando de forzar la confianza que existía entre nosotros. Intenté impresionar a la otra chica diciendo: '¡Esta mañana él me ha despertado tirándose un pedo!'. Lentamente, él se giró hacia mí, y me dijo: '¿En serio vamos a hacer esto?'. Yo le contesté: 'No, no, no, no abras fuego. No cuentes ninguna de las cosas asquerosas que yo he hecho'", relataba la intérprete en un acto público, del que se hizo eco la revista People.