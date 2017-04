Amy Schumer no quiere ni amigos ni novios famosos

Si todavía había quien esperaba que Amy Schumer y Jennifer Lawrence fundaran su grupo de amigas famosas para destronar a Taylor Swift y su popular 'squad' o pandilla, que se vaya olvidando de la idea, porque la humorista acaba de dejar bien claro que no le interesa lo más mínimo entablar amistad con otras celebridades que no sean la oscarizada actriz, ya que encuentra demasiado tedioso la atención mediática -y el consiguiente acoso de los paparazzi- que conlleva una reunión de varios famosos.

"La gente famosa es agotadora y ser su amiga conlleva mucho trabajo, a excepción de Jennifer, claro", confesó la intérprete neoyorquina a la revista Total Film, antes de expresar su alivio ante el hecho de que su actual pareja, el diseñador de muebles Ben Hanisch -con quien ha encontrado la estabilidad emocional desde hace algo más de un año-, no forme parte del mundo del entretenimiento.

A pesar de su profundo deseo de mantener sus relaciones personales lejos de la atención mediática, en el pasado Amy ha mantenido relaciones sentimentales con rostros conocidos como el luchador Dolph Ziggler y el cómico Anthony Jeselnik, a quienes la también escritora no duda en convertir -siempre con su previa autorización- en material humorístico para sus monólogos.

"Siempre le pido a todo el mundo que lo lea primero y les digo: 'Si quieres que quite algo, dímelo'. Recientemente hablé en el programa de radio de Howard Stern sobre un luchador con el que salí y le llamé antes para decirle que me iban a preguntar por él y asegurarme de que tenía su permiso para responder. Quiero hacer sentir bien a la gente y no quiero herir los sentimientos de nadie o sabotear mis propias relaciones, especialmente con mi familia", apuntó en la misma entrevista.