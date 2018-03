Amy Schumer no tomará el apellido de su marido

La actriz y humorista Amy Schumer ha decidido quedarse con su apellido de soltera tras contraer matrimonio con el reputado chef Chris Fischer, pero al margen de otras razones ligadas a la necesidad de conservar una parcela de independencia e identidad propias, lo cierto es que la intérprete ha optado por no adoptar el apellido de su flamante marido fundamentalmente para no ser confundida con una afamada delincuente llamada Amy Fischer.

"No soy Amy Fischer, eso lo tengo muy claro. ¿Sabes quién se llama así? La lolita de Long Island, exacto, así que me quedaré con mi apellido, es decir, con tu apellido", ha asegurado la artista en una divertida conversación con su padre Gordon que ha sido retransmitida a través de Instagram.

El curioso apelativo empleado por la estrella televisiva hace referencia nada menos que a una joven de entonces 17 años que, en el año 1992, dejó consternada a buena parte de la opinión pública de Estados Unidos al disparar a la esposa de su amante secreto, un suceso al que, comprensiblemente, Amy Schumer no quiere verse ligada ni siquiera de forma circunstancial.

Por si eso no fuera suficiente, la mencionada Amy Fischer aprovechó su salida de prisión siete años después, así como la notoriedad que todavía atesoraba como consecuencia del terrible crimen, para iniciar una prometedora carrera en el mundo del porno, lo que explica que su nombre se mantuviera algunos años más en el candelero.

Tan truculenta historia contrasta notablemente con la ternura que exhibieron Amy Schumer y Chris Fischer en el último vídeo que compartieron juntos en sus redes sociales, con el que hacían partícipes a sus seguidores de algunos de los momentos más especiales de la boda, como el intercambio de votos que tuvo lugar en plena ceremonia.

"La gente se está preguntando que por qué me he dado tanta prisa, que por qué nos casamos tan pronto. Y es simplemente porque no puedo esperar ni un segundo más para ser tu esposa, te quiero", le dirigía la actriz a su ya marido en su gran día.