Ana de Armas presume de su estrecha amistad con Ryan Gosling

La actriz Ana de Armas no ha podido resistirse a hacer partícipes a todos sus seguidores de las redes sociales del entusiasmo con el que recibió, en la noche del domingo, la victoria de su buen amigo Ryan Gosling en la ceremonia de los Globos de Oro que le coronó como el mejor actor protagonista en la categoría de comedia o musical, toda una declaración pública de alegría que le ha servido además para poner de manifiesto el alto grado de afinidad que le une al premiado intérprete canadiense.

"¡¡¡Sí!!! Muchísimas felicidades, Ryan, gran triunfo de 'La La Land'", escribió la intérprete cubana en su perfil de Instagram henchida de orgullo, al tiempo que hacía gala de la familiaridad con la que puede dirigirse al guapo intérprete con el que protagonizará la secuela del clásico 'Blade Runner' que prepara el cineasta británico Ridley Scott.Esta no es la primera vez que la joven intérprete, quien se dio a conocer hace 10 años en la televisión española gracias a la exitosa serie 'El Internado', hace referencia al marido de Eva Mendes en la esfera virtual, ya que hace escasas semanas compartía una de las primeras imágenes promocionales de 'Blade Runner 2049', que les retrata a ambos en el interior de un futurista vehículo.

La publicación de estas primeras fotografías en la última edición de la revista 'Entertainment Weekly', en cuya portada no aparece Ana pero sí los otros dos protagonistas del filme, el citado Ryan Gosling y el veterano Harrison Ford, también supusieron la excusa perfecta para que Ana expresara todo su agradecimiento al equipo de la película tras la inolvidable experiencia que había vivido durante el rodaje.

"No hay mejor manera de decir adiós a este año que con un primer vistazo a 'Blade Runner 2049'. Me siento tan afortunada y emocionada de formar parte de este proyecto. Qué ganas tengo de que podáis ver más. El 6.10.17 no queda lejos", expresaba llena de ilusión sobre una cinta con la que espera consagrarse como una de las grandes estrellas emergentes de la meca del cine.