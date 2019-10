Ana Camila ya está en Panamá y nos pone al día en su recuperación

“Home!! Que la vida me alcance para agradecerles por tanto”, así Ana Camila, conocida por interpretar a Jennifer López en el megaproyecto de Telemetro “Yo Me Llamo”, cuenta en sus redes que ya regreso a Panamá, tras su operación en el oído, causados por un tumor llamado “Colesteatoma” que le afectaba el nervio facial.

En su cuenta de Instagram, la cantante y actriz colgó un mensaje que decía: “Poniéndolos al día: Por ahora me mantengo en reposo la mayoría del tiempo... pues me desoriento un poco con los cambios de clima de mi bello Panamá. Hay días donde puedo escuchar tranquila la tanda de un diablo rojo así como hay días que no puedo escuchar ni el timbre de una tetera porque me voy como condorito! PA’ TRAS!. Seguimos con las terapias hasta hacer muecas sin parar. Pero lo más importante seguimos con SALUD! GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS!!!! Por ustedes esto ha sido posible!!! No veo la hora de abrazarlos a todooooossssss!!!!”

Adicional a esto, agrega su experiencia cuando pisó tierras panameñas y es que al llegar la recibió el inigualable clima de nuestro país.

“Aiiii mi Panamá me has recibido con sol y lluvia el mismo día jajaja que rico es disfrutar de tu inigualable clima. No puedo explicar la emoción de estar en el aeropuerto y con lágrimas en los ojos sentirme tan bendecida de tener a seres tan increíbles y maravillosos en mi vida y decir ya ese trago amargo paso!!!!. Ahora me emborracho de felicidad y deseosa de estar totalmente recuperada”.

Recordemos que Ana Camila sufrió una parálisis parcial, debido a su delicada operación quirúrgica, que irá mejorando con las terapias que se encuentra realizando.