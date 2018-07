Ana Guerra desmiente los rumores de romance con Miguel Ángel Muñoz

Aunque media España se ha pasado buena parte del año tratando de desentrañar todos y cada uno de los secretos de su mediático romance con Jadel -ganador del concurso musical 'El número uno'-, la combativa Ana Guerra ha dejado bien claro que no le hace ninguna gracia que la opinión pública esté más pendiente de los entresijos de su vida amorosa que de los derroteros que ha tomado su prometedora carrera artística con el lanzamiento de su nuevo sencillo 'Ni la hora', con el que pretende reeditar el rotundo éxito de 'Lo Malo', el dueto que protagonizó con la también finalista de 'Operación Triunfo 2017' Aitana la pasada primavera.

Tanto es así, que la joven artista canaria no ha tardado en salir a la palestra para abordar personalmente los rumores que han venido circulando estos días a cuenta de sus supuestas novedades amorosas, las cuales implicarían una hipotética ruptura con su chico y, lo más sorprendente, un inesperado idilio con el actor Miguel Ángel Muñoz.

"Eso es mentira, pero de todas formas tampoco voy a hablar de mi vida privada. Pero no, no estoy con Miguel Ángel Muñoz", ha asegurado la intérprete de 24 años al programa de televisión Socialité, negándose a aclarar, por otra parte, el estado en el que se encuentra actualmente su relación con Jadel.Pese a la aversión que parece sentir hacia cualquier debate que se desvíe del ámbito puramente profesional, lo cierto es que hace solo unos meses Ana no tuvo reparo alguno en referirse directamente a su historia de amor con el intérprete a raíz de una pregunta que, todo sea dicho, no le obligaba en absoluto a pronunciarse sobre el amor que se profesan.

"Me gustaría actuar con él porque es un cantante espectacular. Es mi persona favorita. Es alegre, optimista, trabajador como el que más. Es un saco de ideas, cada día tiene una distinta, es ambicioso y sobre todo me ama tanto como yo le amo", explicaba la vocalista sobre un vínculo personal y profesional que, en su momento, nadie parecía cuestionar.