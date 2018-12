El hijo de Ana Obregón explica sus motivos para conceder una exclusiva sobre su enfermedad

La presentadora y actriz Ana Obregón ha concedido una nueva exclusiva a ¡HOLA!, aunque en esta ocasión la protagonista de la entrevista no ha sido ni ella ni su expareja, Alessandro Lequio, quien también participa en el reportaje fotográfico que publica la revista, sino su hijo Álex Lequio, quien ha querido hablar de la enfermedad que le diagnosticaron a principios de año y de la forma en que su familia y él han afrontado esa situación para restar dramatismo a la palabra 'cáncer'.

A lo largo de la conversación el joven insiste en que ni sus padres ni él han perdido en ningún momento el sentido del humor y que siguen siendo una familia capaz de "reírse de todo" incluso ahora.

La única diferencia, en su opinión, es que él personalmente trata de aprovechar a fondo cada oportunidad o experiencia que se le presenta: "Cuando me pasó esto, digamos que me di cuenta de que no podía confiar en que, después de este tren, vaya a pasar otro. Y ahora estoy como loco, intentando saltar y subirme a cada uno que pasa", añade para resumir su nueva actitud vital.

Poco después de que la publicación desvelara la portada de ese último número en que Álex ha participado, él mismo ha recurrido a sus redes sociales para explicar los motivos que le llevaron a abandonar su habitual discreción y agradecer todo el cariño que ha recibido desde que su madre diera a conocer que había empezado a recibir tratamiento en Nueva York después de que le hubieran descubierto un tumor.

"Muchísimas gracias al equipo de la revista ¡HOLA! por darme la oportunidad de responder y agradecer los más de 145.000 mensajes de apoyo que he recibido durante los últimos 8 meses y de poder ayudar a mi madre con parte del tratamiento. Sois arte. De corazón: gracias", arranca el mensaje que ha escrito en su cuenta, en el que también ha querido dar visibilidad al evento solidario en que participará el próximo mes de enero en Madrid para seguir contribuyendo a la lucha contra el cáncer y ha aprovechado para enviar ánimos a quienes se encuentren en una situación similar a la suya.

"Entre todos debemos luchar para normalizar esta enfermedad. ¡Solo es un diagnóstico médico más! Mi situación no es nada especial. Soy otro luchador más - igual que tod@s, por ello, desde la sinceridad y humildad más absoluta, mi intención es transmitiros un único mensaje con esta entrevista: ríete y disfruta de la vida hasta que piensen que estas loc@, l@s locos/as son ell@s por pensar que los momentos son infinitos y la vida es para siempre", concluye.