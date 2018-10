Ana Obregón se sincera sobre la enfermedad de su hijo Álex

La actriz, empresaria y bióloga Ana Obregón ya no se siente identificada con ninguna de las etiquetas que le han venido definiendo tradicionalmente desde que se convirtiera en una de las figuras más mediáticas de España, ya que desde que a su hijo Álex Lecquio le diagnosticaran un tumor este año y comenzara su largo y tortuoso tratamiento en una clínica privada de Nueva York, la artista se considera solo una madre que, dadas las circunstancias, ha de desvivirse aún más por su único retoño.

"La Ana Obregón artista ya no existe, ya solo queda la madre. La primera se fue y no creo que vaya a volver nunca más", ha asegurado tajante en la primera entrevista que concede desde que empezara su particular calvario personal. "Cuando el médico nos dice: 'Su hijo tiene un tumor', es como si se hubiera bajado de repente el telón de mi vida", ha añadido en conversación con la revista ¡Hola! sobre la dolorosa etapa que ha atravesado.

El regreso -momentáneo- de Ana Obregón a la vida pública coincide precisamente con la primera visita que Álex, de 26 años, ha realizado a España desde que fuera ingresado en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, la clínica que hasta hace unos meses estaba dirigida por el reputado oncólogo español Josep Baselga y que, como cuenta Ana a la publicación, ha sido la primera del mundo en identificar y tratar la clase de tumor que aqueja a su retoño.

Y en las escasas publicaciones que ha compartido en sus redes sociales tras su llegada a Madrid, el joven empresario, fruto de la extinta relación entre la presentadora y Alessandro Lecquio, no ha dejado de exhibir el optimismo y la "entereza" con los que encara su proceso de recuperación, dos cualidades que Ana ha querido destacar una vez más para incidir en la valentía mostrada por Álex en tan duros momentos."Al ver su impresionante entereza, me dije: 'Si yo ahora me quedo en shock, no salvo la vida de mi hijo'", ha recordado sobre la primera y desconcertante fase de la batalla que libra Álex.

"Nada más aterrizar en Nueva York, nos fuimos directos a urgencias porque Álex, que ya estaba con morfina, tenía unos dolores insoportables. Nos explicaron que dado el tipo de tumor que era, había que comenzar a tratarlo inmediatamente", ha revelado sin disimular ni un ápice de la angustia vivida.