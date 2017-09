Anabel Alonso quiere ser madre a través de la adopción

Desde que hiciera pública su homosexualidad y la relación que mantiene con una mujer de la que se desconoce su identidad, la actriz y presentadora Anabel Alonso ha hecho todo lo posible por mantener su vida personal al margen del interés de la opinión pública. Sin embargo, y haciendo gala de su naturalidad, la intérprete ha reconocido ahora que su creciente "instinto maternal" podría llevarla a iniciar un proceso legal de adopción junto a su pareja, aunque es consciente de que el reto no será nada fácil.

"Sí que me gustaría [ser madre], y es una idea que me ronda la cabeza, pero es muy laborioso. Hay que parar y centrarse únicamente en ello, y son entre 3 y 5 largos años. Es muy complicado", ha explicado Anabel a la revista Semana, antes de confesar que su deseo de tener un hijo no ha sido, hasta hace relativamente poco, una "prioridad" para ella.

"Siempre he estado centrada en mi profesión, mi carrera, y nunca ha sido mi prioridad, no he tenido ese instinto maternal. Pero ahora la adopción me parece una opción genial", ha aseverado.

Fue el pasado mes de febrero cuando la artista vasca dio a conocer que llevaba cuatro años de relación con su actual pareja, una noticia que, para sorpresa de ella, generó un gran revuelo entre los medios de comunicación y la convirtió de la noche a la mañana en un referente para la comunidad LGTBQ. Y es que en ese momento Anabel estaba convencida de que su orientación sexual ya era de dominio público y, por ello, no esperaba semejante reacción por parte de la prensa.

"Me sorprendió que se hablara tanto de mi relación, pensaba que era más natural. Sabía que el aspecto sentimental tenía morbo, pero sí me sorprendió porque pensé que era más que sabido", ha explicado.