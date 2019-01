Andrea Duro recuerda con mucho cariño a su ex Chicharito

Antes de encontrar la ansiada estabilidad sentimental con la modelo Sarah Kohan, con quien está esperando su primer hijo, Chicharito protagonizó varios y mediáticos romances que acabaron de maneras muy diferentes.

Su ruptura con la periodista española Lucía Villalón, con quien llegó incluso a comprometerse y a comenzar a planear su boda, no fue en absoluto cordial en vista de las declaraciones que realizó ella a posteriori, en las que se desahogó acerca de la falta de apoyo que había recibido por parte del futbolista mientras ella atravesaba un grave bache de salud y daba a entender que los rumores acerca del papel que habría jugado la actriz Camila Sodi en la cancelación de sus planes de boda eran ciertos.

El siguiente noviazgo del deportista, el que mantuvo con la mencionada intérprete mexicana, fue muy breve, según ella debido a la presión mediática, pero lo cierto es que al menos Camila siempre ha hablado de forma cordial de su ex. La última novia que se le conoció antes de su actual relación con Sarah fue otra famosa actriz, la española Andrea Duro, pero el amor se les acabó en algún momento de la pasada primavera.

Ella fue una de las primeras en reaccionar al anuncio de que se convertiría en padre junto a la australiana felicitándole a través de Instagram y, aunque reconoce que no son precisamente "amigos íntimos" y que se enteró de la noticia del embarazo de Sarah al mismo tiempo que el resto del mundo, sí sigue sintiendo un gran cariño por él.

"Es un tipo al que querré mucho siempre porque al final nos hemos llevado muy bien, hemos sido muy felices juntos el tiempo que estuvimos y estoy feliz por él porque haya podido rehacer su vida", ha asegurado con total naturalidad a su paso por uno de los eventos de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid antes de dar por zanjado ese tema con su amabilidad habitual: "No tengo mucho que hablar de esto. No me gusta hablar de mi vida privada y menos de una persona que no está en mi vida".