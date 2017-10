Andrew Garfield se ha encontrado a sí mismo gracias a las setas alucinógenas

En su empeño por descifrar los misterios del universo y de su propio mundo interior, el actor Andrew Garfield decidió consumir setas alucinógenas para realizar un revelador viaje en el que miró al fondo del abismo más oscuro y regresó para contarlo como un hombre nuevo."Se trata de ir a las profundidades, más allá de lo que se conoce como la primera capa, que básicamente es '¡todo es real!', y entrar en la segunda, donde se encuentra el infierno humano: los celos, el terror, el miedo, la paranoia, el desprecio por uno mismo.

Es una mi*rda", ha explicado el intérprete en una entrevista al dominical The Sunday Times, tratando de expresar en palabras una experiencia tan mística. "Lo que yace debajo de todo eso, la tercera capa, es el verdadero yo, y eso es algo que a mi me interesa mucho. Es lo mismo a lo que se refería Cat Stevens cuando decía: 'La respuesta está en el interior, por qué no echarle un vistazo'".

El conocimiento que adquirió gracias a esa autoexploración de su psique le ha llevado a descubrir, por ejemplo, que algún día le gustaría convertirse en padre por mucho que le asuste la idea de cómo podría educar a un niño en la tensa situación política actual que reina en la primera potencia mundial."Me emociona la idea, pero no puedo evitar pensar en el mundo al que estaría trayendo un nuevo ser humano", ha reconocido, antes de ofrecer un ejemplo concreto: "Solo tienes que ver a quién tenemos en la Casa Blanca.

Es una celebridad idiota, y nosotros permitimos que eso sucediera. No se trata solo de las personas que votaron por él, es toda nuestra cultura. Hemos empezado a adorar cosas vacías y falsas, y aquí es donde nos ha llevado. No estoy tratando de sonar estirado. Comprendo lo que nos ha pasado, pero desearía que pudiéramos darnos cuenta de que nos han lavado el cerebro".