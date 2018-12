Andy Cohen dará la bienvenida a su 1er hijo en poco más de un mes

El presentador Andy Cohen ha aprovechado el último episodio de la temporada de su talkshow para anunciar que en poco más de un mes dará la bienvenida a su primer retoño mediante un proceso de gestación subrogada.

"Estoy muy agradecido de poder cumplir mi sueño cada día y agradecido de que me acompañéis a lo largo de este viaje. No doy nada por sentado y a lo largo de mi carrera siempre he intentado ser lo más transparente posible. Comparto demasiado, es cierto, y espero que todos los demás a mi alrededor hagan lo mismo", arrancó la intervención de la estrella de 'Watch What Happens Live' para justificar en parte su decisión de compartir una información tan personal pero a la vez tan importante para él.

Esta noche quiero que seáis los primeros en saber que tras muchos años de deliberación, muchas oraciones y gracias a los avances de la ciencia, me voy a convertir en padre en unas seis semanas, si todo sale acorde a lo previsto, gracias a una maravillosa surrogada que ahora mismo está gestando mi futuro

Poco después también publicó ese mismo anuncio a través de su cuenta de Instagram, donde no han tardado de lloverle las felicitaciones de muchos de sus amigos de la industria y de las celebridades que ha entrevistado a lo largo de los años, como John Mayer, la actriz y ahora también presentadora de su propio espacio televisivo Busy Phillips, Anna Faris, Ricky Martin o Laverne Cox.