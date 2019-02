Andy Cohen presenta a su primer hijo en las redes sociales

El presentador Andy Cohen acaba de compartir la primera imagen pública de su retoño, que llegó al mundo este lunes mediante un proceso de gestación subrogada. Junto a la fotografía en blanco y negro que ha compartido en sus redes sociales, en la que aparece sosteniendo en brazos al pequeñín, ha desvelado también la inspiración tras el nombre que ha elegido para su primogénito y ha querido dar las gracias una vez más a la mujer que ha hecho posible este sueño.

"Este es mi hijo, Benjamin Allen Cohen. Pesa 4 kilos 100 gramos y mide 50 centímetros. Nació a las 18:35, hora del Pacífico. Se llama así en honor a mi abuelo, Ben Allen. Estoy enamorado. Y sin palabras. Y eternamente agradecido a mi increíble gestante subrogada. Y soy padre, ¡uoh!", reza el emotivo mensaje que acompaña la instantánea.

El popular showman anunció que estaba esperando su primer hijo el pasado mes de diciembre a través de su programa de televisión 'Watch What Happens Live' mediante un breve discurso en el que explicó que llevaba años reflexionando acerca de la posibilidad de formar su propia familia y que, aunque se había animado a dar ese paso en un punto de su vida en que la gran mayoría ya ha descartado esa idea, él estaba muy emocionado de dar comienzo a ese nuevo y emocionante capítulo.

"Jamás pensé que, como hombre gay, podría madurar lo suficiente y acabar teniendo mi propia familia. Y aquí estamos, en el 2019, y ahora cualquier cosa parece posible. Le estoy tan agradecido a la maravillosa subrogada que he conocido... Yo he cumplido los 50 este año y puedo decir que algunas personas tardan más en llegar a este punto y sencillamente a mí me ha llevado todo este tiempo", aclaraba acerca de su decisión.