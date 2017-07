Angelina Jolie, en Disneyland y sin rastro de Brad Pitt por cumpleaños de sus mellizos

Como una familia más, la actriz Angelina Jolie y sus seis hijos pusieron rumbo este miércoles al parque temático de Disney en California para celebrar por todo lo alto el noveno cumpleaños de sus benjamines: los mellizos Knox y Vivienne. A pesar de estar escoltados por un guía y un equipo de seguridad, tal y como aseguraron varios testigos presenciales, la intérprete y sus retoños pudieron entremezclarse con el resto de visitantes y disfrutar de algunas de las atracciones más populares, como la Silly Symphony Swings -el tradicional tiovivo con sillas colgadas- o el Mad Tea Party, las tacitas que giran sobre sí mismas y donde se pudo ver a Angelina dando rienda suelta a su niña interior.

Quien no estuvo presente en la divertida excursión fue el padre de los pequeños, Brad Pitt. Como no podía ser de otra manera, la presencia de Angelina no pasó desapercibida para el resto de personas que habían acudido a pasar la jornada en el parque de atracciones, y que no tardaron en echar mano de las redes sociales para compartir con el mundo su sorpresa al cruzarse con una de las grandes estrellas de Hollywood en Disney.

Según los tuits que aparecieron en la esfera virtual, la protagonista de 'Maléfica' se mostró muy relajada en todo momento y no dudó incluso en saludar a varios de los que no pudieran evitar quedarse mirándola. Disneyland parece ser uno de los destinos favoritos de los Jolie-Pitt para celebrar las ocasiones especiales.

El pasado mayo ya lo eligieron como el lugar para conmemorar el cumpleaños de Shiloh, sin la presencia una vez más de Brad Pitt, aunque en aquella ocasión la ausencia del actor podía disculparse por lo profundamente afectado que se encontraba a raíz de la muerte de su amigo, el músico Chris Cornell, a cuyo funeral había acudido esa misma semana.