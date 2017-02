Angelina Jolie y su exmarido Jonny Lee Miller mantienen buena relación

Antes de contraer matrimonio con su ya exmarido y padre de sus hijos Brad Pitt y de protagonizar uno de los matrimonios más turbulentos y controvertidos de Hollywood con Billy Bob Thornton, Angelina Jolie estuvo casada durante 18 meses con el intérprete británico Jonny Lee Miller después de conocerse y enamorarse en el set de rodaje de 'Hackers' en 1995.

A pesar de la brevedad de su unión, el antiguo 'señor Jolie' aún mantiene el contacto con la famosa actriz a pesar del paso del tiempo y de que él también rehizo su vida con su actual mujer y madre de su único hijo, Michele Hicks.

"Sí, aún somos amigos", aseguró Miller cuando le preguntaron por su ex durante una entrevista al portal neozelandés Stuff, en la que explicó que su boda y posterior ruptura pasaron relativamente desapercibidas para el gran público. "No fue para tanto, porque en aquel momento los dos éramos unos completos desconocidos. Angie aún no era... fue antes de todo lo que vino después".

Tanto Angelina como su primer exmarido siempre han hablado públicamente del otro con un gran cariño debido a que, según la versión que siempre han ofrecido ambos, su historia de amor llegó a su fin de forma natural cuando se dieron cuenta de que su matrimonio no funcionaba, lo que no les ha impedido seguir siendo buenos amigos "En esa película fue cuando conocí a Jonny, que a día de hoy sigue siendo un buen amigo. Siempre me acuerdo de él cuando pienso en aquella época", aseguraba la propia actriz en una de sus entrevistas.