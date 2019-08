Anitta sabe cómo disimular por completo los granos inoportunos

La cantante Anitta se siente muy orgullosa de manejar personalmente casi todos los aspectos de su carrera al ser su propia mánager y, por supuesto, tampoco iba a ceder el control de su imagen a terceras personas.

Este martes, se presentó ante sus fans en el Southbank Centre de Londres enfundada en un sugerente conjunto de Versace que ella decidió combinar en el último momento con una llamativa diadema que se colocó justo en el nacimiento del pelo.

Fiel a su carácter extrovertido, la artista se apresuró a explicarle al público que se había visto obligada a utilizar ese accesorio por cuestiones de fuerza mayor para ocultar "un volcán que aún no había entrado en erupción", refiriéndose a un inoportuno grano que había aparecido por sorpresa en esa zona.

Antes de arrancar el concierto, la funkeira también quiso realizar un agradecimiento especial a la legión de fanáticos brasileños que la acompañaban: "Gracias brasileños, ustedes que hacen todo lo que me ha pasado sea posible".

Ese inesperado "invitado" no le impidió, por supuesto, subirse al escenario y ofrecer su espectáculo habitual en el que cambió continuamente de un idioma a otro para interpretar sus grandes éxitos como "Yes or No", grabado en colaboración con el cantante colombiano Malum, 'Faz Gostoso', una colaboración con la diva del pop Madonna, o "Your Face".