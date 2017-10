Anna Faris explica por qué decidió operarse el pecho

El libro autobiográfico de la actriz Anna Faris está dando mucho de qué hablar debido al delicado momento en que ha visto la luz, apenas un mes después de conocerse el final de su matrimonio con la estrella Chris Pratt, y al hecho de que incluye más de un pasaje dedicado a la década de vida en común que compartió con el atractivo intérprete.

Entre las muchas confesiones que realiza en esas páginas, destaca una relacionada con su aspecto físico: la operación de aumento de pecho a la que se sometió para celebrar su entrada en la treintena.Aunque la guapa rubia ya se había pronunciado al respecto en su podcast, ahora ha dado más información sobre esta decisión tan personal, aclarando que su entonces marido le apoyó en todo momento."Lo hice por mí, no por Hollywood", afirma la intérprete en 'Unqualified'.

"Me dijo: 'Cariño, yo adoro tu cuerpo de forma incondicional'".Si bien la presión que la industria del cine pone sobre sus estrellas para que tengan un aspecto determinado no jugó un papel determinante en su paso por quirófano, sus antiguas inseguridades sí que lo hicieron. "Incluso cuando estoy vestida forma sexy, con el pelo arreglado y maquillada, y estoy interpretando un personaje que se siente sexy, no es algo que me salga de manera natural.

Creo que para que te sientas atractiva tienes que tomarte muy en serio, y a día de hoy yo todavía no me he desecho de la idea de que sigo siendo esa chica de 15 años a la que nadie quería besar", apunta.Tal y como ya adelantaron en el comunicado con que anunciaron su separación, Anna y Chris siguen manteniendo una estrecha y cordial relación basada en su deseo de educar juntos a su único hijo y en el cariño mutuo que aún se profesan, y que queda perfectamente reflejado en la emotiva dedicatoria del libro de la actriz: "Para Chris. Tu sabiduría y fuerza me han hecho mejor persona".