Anna Kendrick se recupera tras ser intervenida por unas piedras en el riñón

La actriz Anna Kendrick ha tenido que ser ingresada en un hospital de Atlanta como consecuencia de los dolores y demás contratiempos experimentados a cuenta de unas inoportunas piedras en el riñón, una dolencia de la que ella misma ha informado a todos sus seguidores de Twitter echando mano de ese contagioso sentido del humor que tantos éxitos le ha brindado en el plano de las películas cómicas.

"Tengo que dar las gracias a todos los médicos y enfermeras de Atlanta que me han ayudado a atravesar mi primera experiencia ligada a unas piedras en el riñón, sobre todo en aquellos momentos de vulnerabilidad en los que estaba tan asustada. Me gustaría saludar de forma especial a Renee, Sandra, Muriel, Beverly, Nina y Callie", ha escrito la intérprete en su cuenta personal.

Aunque de momento no es capaz de recordar el nombre de otra de las enfermeras que le ha estado asistiendo durante su estancia en el centro médico, la artista no ha dudado en compartir una de las anécdotas más divertidas que se desprenden de su ingreso hospitalario, del que de momento se desconoce hasta cuándo se prolongará.

"¿Cómo se llama la chica joven cuyo nombre empieza por 'L'? No me acuerdo, pero tengo que decir que me diste algún que otro quebradero de cabeza hasta que empecé a sentirme mejor. Y también te reíste con mi estúpida broma de 'Si me muero, borra mi historial de búsquedas en internet'. Te lo agradezco mucho", ha añadido en la misma cadena de mensajes tuiteros.