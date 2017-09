Annabelle Wallis se vio envuelta en un tiroteo en Brasil

La actriz Annabelle Wallis ha esperado seis años para revelar públicamente una de las anécdotas de su historial de viajes al extranjero que, sin duda alguna, marcó para siempre su vida.

Y es que la intérprete británica viajó a Brasil cuando solo tenía 17 años con la noble intención de visitar a unos amigos, pero al llegar al barrio donde estos vivían, la intérprete se vio de repente atrapada en medio de un tiroteo y tuvo que esconderse debajo de su taxi para proteger su integridad física.Como ha explicado la propia artista en la revista de la aerolínea Virgin Atlantic, su llegada a la ciudad de Río de Janeiro y, de forma más concreta, al problemático distrito en el que se hospedaría durante unos días, coincidió en el tiempo con el "reinado del terror" que poco antes había instaurado un capo de la droga en esa zona, una tiranía que afortunadamente no duraría demasiado."La verdad es que en ese caso demostré más valentía que sentido común.

Y tengo que he visto muchas cosas en mi vida. Me gusta viajar sola y he estado en sitios muy remotos de África y de Sudamérica. Creo que puedo cuidar de mí misma porque tengo ingenio a la hora de afrontar ciertas situaciones", asegura en las páginas de la publicación.Aunque también admite que en ocasiones se arriesga demasiado con sus viajes, la protagonista de la afamada serie 'Peaky Blinders' está muy satisfecha de haberse convertido en toda una heroína para sus amigos, gracias a la habilidad que muestra a la hora de salir airosa de cualquier tipo de contratiempo.

"Uno de mis amigos llegó a decirme que si hubiera un Armagedón, que recurriría a mí para poder salvarse. Es un poco exagerado, pero es verdad que me puedes lanzar lo que quieras. Sobreviviré", bromea en la misma conversación.