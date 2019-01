Anne Hathaway es "más graciosa" con el cabello rubio

La oscarizada Anne Hathaway habrá sorprendido a buen seguro a propios y ajenos al presentarse ante los espectadores de su última película, 'Serenity', con una llamativa cabellera rubia que contrasta radicalmente con las elecciones estilísticas que ha venido tomando durante la mayor parte de su carrera. Y lo cierto es que hasta ella misma se ha quedado algo asombrada al percatarse de los curiosos efectos que el rubio parece ejercer en su personalidad y, especialmente, en su sentido del humor.

"La verdad es que me convertía en una persona más graciosa, pero no sé por qué. Tengo la impresión de que era más divertida y sin necesidad de contar más chistes. Soy consciente de que no tiene sentido ninguno lo que estoy diciendo, pero me sentí más espontánea y liberada, también en lo que a cuidar mi peinado se refiere", ha apuntado en conversación con la revista W Magazine.

Mientras que el color de su cabello resultó ser toda una ventaja a la hora de sacar a relucir su faceta más cómica, el hecho de que Anne tuviera que compartir protagonismo en la cinta con el atractivo Matthew McConaughey supuso, por otro lado, una de las mayores "distracciones" que ha sufrido la intérprete para poder realizar su trabajo con total profesionalidad.

"Estaba ahí sentada, rodando una escena con Matthew, quien por cierto es como un hermano para mí, cuando de repente me quedo como abstraída y me digo: 'Uy nadie está hablando, me toca a mí decir mi línea'. Y luego me preguntaba que por qué me había podido distraer de esa manera. Claro, poco después entendí que Matthew es muy guapo y que tiene un magnetismo similar al de un modelo de anuncio de colonias", ha bromeado la afamada intérprete.