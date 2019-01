Anne Hathaway no probará alcohol en los próximos 18 años

Aunque la mayoría de los médicos coinciden en que tomar una copa de vino de vez en cuando no resulta perjudicial, la actriz Anne Hathaway no se lo ha pensado dos veces antes de desterrar por completo el alcohol de su vida cotidiana para cumplir así con su objetivo de ser la mejor madre posible para su pequeño Jonathan (2), fruto de su sólido matrimonio con Adam Schulman, y ejecutar con total efectividad todas las tareas que se desprenden de dicha responsabilidad.

"Dejé de beber el pasado octubre, y no volveré a hacerlo en los próximos 18 años. Me mantendré alejada del alcohol mientras mi hijo viva conmigo en casa, ya que está llegando a una edad en la que me necesita a todas horas y especialmente por la mañana. Un día tuve que llevarle al colegio y tenía un poco de resaca. Aunque no conducía yo, lo pasé fatal y me dije: 'Se acabó'", ha confesado a su paso por el programa de Ellen DeGeneres.

Además de despedirse definitivamente de los dolores de cabeza y las náuseas que van asociadas al consumo excesivo de bebidas espirituosas, la oscarizada artista lleva dos años disfrutando al máximo de la "paz mental" derivada de la "simplicidad" que ha venido dominando su día a día en todo este tiempo, la cual no parece haberse visto perturbada en ningún momento por las muchas responsabilidades que ha asumido en su condición de madre primeriza.

"La verdad es que soy feliz con la simplicidad y, curiosamente, desde que tengo un hijo concibo la vida como algo más sencillo de lo que a veces parece. Mi día empieza con una lista de prioridades muy clara: '¿Está respirando? ¿Crece con normalidad? ¿Está sano? ¿Está aprendiendo?'. Si la respuesta a todas esas preguntas es afirmativa, resulta muy complicado que alguien me amargue el día", afirmaba con vehemencia en una entrevista reciente.