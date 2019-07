Antoni Porowski solo se lava el pelo cada dos semanas

En teoría, los cinco integrantes del equipo de expertos conocido como los 'Fab Five' -que han convertido el reality 'Queer Eye' en el último gran fenómeno de Netflix- tienen cada uno un área de conocimiento bien definida: moda, belleza, decoración, autoayuda y cultura y gastronomía.

Sin embargo, en la práctica cualquiera de ellos podría ganarse la vida fácilmente como modelos o influencers gracias a una combinación ganadora de atractivo físico y carisma a raudales.

En el caso de Antoni Porowski, su especialidad es -oficialmente- la cocina, pero basta con echar un vistazo a su cuenta de Instagram para confirmar que ese aspirante actor no desentonaría en un anuncio de rop interior.

Dos de sus atributos más celebrados, al margen de su sonrisa de niño bueno, son sus abdominales -que consigue gracias a una alimentación equilibrada y al deporte- y ese pelo con un efecto despeinado que a otros les resulta imposible conseguir.

"Solo me lavo el pelo cada diez días, y puedo aguantar hasta dos semanas, porque el champú le da un aspecto demasiado esponjoso. Por norma general solo uso agua caliente para aclararlo", ha explicado en una entrevista al portal Into The Gloss acerca de su secreto para conseguir un cabello como el suyo.

Irónicamente, aunque ahora se haya convertido en un todo icono de estilo, hasta hace dos años él no contaba con una rutina sólida de belleza y era una de esas personas que se lavaba la cara con el jabón del cuerpo. "Lo demás se limitaba a ponerme desodorante y lavarme los dientes", ha confesado.

"Solo empecé a prestar más atención como consecuencia directa de aparecer en el programa y de pasarme el día frente a las cámaras, y también por el hecho de que ya soy un treintañero. Ahora tengo un régimen para el cuidado de la piel muy extenso, pero a lo que doy más importancia, por encima de a los productos que uso, es a reservar cinco minutos al día para mí mismo".