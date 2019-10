Antonio Banderas y Melanie Griffith: reencuentro en pleno Hollywood

Si el pasado sábado Antonio Banderas volvía a fundirse en un cariñoso abrazo con su "hijastra" Dakota Johnson durante la ceremonia de entrega de los premios honoríficos Governors en el Dolby Theater de Los Ángeles, ayer lunes el intérprete malagueño hizo lo propio con la madre de la intérprete, su exmujer Melanie Griffith, durante la presentación oficial de la película 'Dolor y gloria' en la ciudad californiana.

La prueba gráfica de semejante reencuentro hay que encontrarla en el perfil de Twitter del productor Agustín Almodóvar, quien no pudo resistirse a retratar al exmatrimonio mientras ambos posaban sonrientes y abrazados junto a un cartel promocional de la cinta.

En la imagen también aparece, por supuesto, el director Pedro Almodóvar, quien en su caso tiene a la citada Dakota a su lado.Al igual que ocurrió en la gala del pasado fin de semana, la actual compañera sentimental del artista malagueño, Nicole Kimpel, se encontraba presente en la puesta de largo del filme la cual tuvo lugar en los estudios Paradigm de Los Ángeles que representará a España en los próximos Óscar, concretamente en la categoría de mejor película de habla no inglesa, y que podría brindarle a Banderas su primera nominación en el apartado de mejor actor protagonista.

De hecho, el propio Pedro Almodóvar revelaba, a su paso por la alfombra roja de los citados Governors Awards, que en todas las 'quinielas' hollywoodienses de las que había oído hablar hasta ahora su buen amigo y actor fetiche se encontraba entre los cinco favoritos a hacerse con la codiciada estatuilla dorada, aunque habrá que esperar algo de un mes todavía para que se anuncien oficialmente las candidaturas.

"Yo creo que estamos muy bien situados", explicaba el manchego el pasado sábado sobre las probabilidades de que su último trabajo fuera recompensado por los miembros de la academia de Hollywood.

"Lo que sí puedo decir es que en todas las apuestas de todos los medios Antonio está entre los cinco 'frontrunners', los favoritos. No he visto una lista en la que no esté él", añadía sobre la impresión tan favorable que la actuación de Banderas ha dejado entre los críticos.