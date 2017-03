Antonio Banderas aboga por el "cierre" de Unicef

El actor Antonio Banderas no ha tardado en recurrir a sus redes sociales para dar mayor visibilidad a la última campaña informativa de Unicef, el organismo de Naciones Unidas encargado de velar por los intereses de los niños y jóvenes más desfavorecidos del planeta, y lo ha hecho además sincerándose abiertamente sobre su deseo de que, en el futuro, organizaciones como esta tengan que desaparecer al no tener ya más situaciones de urgencia que atender.

"¿Un sueño? Que Unicef cierre. ¿Sabes por qué?", escribió el malagueño en su perfil de Instagram antes de hacer suyo el mensaje que la delegación española de esta entidad ha difundido a través de la esfera virtual. "Soñamos con un mundo en el que Unicef no exista y el día que lo logremos será el más feliz de nuestras vidas, porque nuestra labor ya no será necesaria", añadió.

El astro de Hollywood ha incorporado también a su perfil el último vídeo que Unicef ha hecho público para rendir homenaje a todos aquellos médicos y voluntarios que dedican su tiempo a reparar los estragos que deja la desigualdad en los países menos desarrollados y, sobre todo, a paliar de alguna forma el impacto tan negativo que la pobreza tiene entre las nuevas generaciones.

Esta no es ni mucho menos la primera vez que Antonio Banderas aprovecha su proyección para apoyar iniciativas solidarias de este tipo, ya que poco antes de que terminara el año no dudó en aliarse con su exmujer, la actriz Melanie Griffith, a la hora de dar a conocer a la opinión pública la inestimable labor que una de sus ONGs de cabecera lleva a cabo para asistir a las comunidades más vulnerables de Haití.

"Ayer Melanie me contó la labor que desempeña la Fundación Fonkoze y no pude más que unirme a su sueño. Entre todos, tenemos el poder de cambiar las cosas, si nos lo creemos y si actuamos. Con tan solo unos dólares podemos transformar en sostenible una realidad de pesadilla. No nos olvidemos de Haití", publicaba el artista junto a una imagen que retrata a Melanie en una de sus últimas visitas al país caribeño.