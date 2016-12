Antonio Banderas no planea casarse con Nicole Kimpel

El buen rumbo que lleva el noviazgo del actor Antonio Banderas con la guapa holandesa Nicole Kimpel, dos décadas menor que él, no parece que vaya a dar pie a un enlace matrimonial en un futuro, ya que ninguno de los dos siente que la legalización de su unión fuera a aportar algo significativo a su ya estrecha relación, que se extiende tanto al plano personal como al profesional.

"Nicole y yo no necesitamos cuatro papeles para sentirnos casados", asegura el malagueño en la portada del número de enero de Vanity Fair México. A sus 56 años, el intérprete sigue haciendo gala de la misma energía inagotable de su juventud, que le ha llevado a rodar siete películas en distintos países en los últimos dos años al tiempo que arrancaba su andadura como diseñador preparándose en una prestigiosa escuela de Londres, donde ha fijado ahora su hogar junto a su pareja.

"Quizá ya no estemos ante aquel 'macho latino' que, hambriento de éxito, se devoró Hollywood en los años 90. Pero el sex symbol sigue tan vivo como hace casi tres décadas", matiza acerca de la trayectoria imparable que aún mantiene.

De cara al Año Nuevo, Antonio ya no le pide nada a 2017, más allá de convertirse en el dueño de su propia carrera produciendo y dirigiendo sus propios proyectos, al sentir que ya ha conseguido todo aquello que se propuso en su momento, y solo le queda por tanto disfrutar.

"La crisis [de la edad] la voy a sentir cuando no pueda hacer las cosas que he hecho toda mi vida. El día que vaya a esquiar a Aspen y me duela una rodilla me dará un poco de coraje. He visto a mucha gente que trata de vivir como si tuviera 20 años cuando tiene 60 y es muy patético. No quiero eso para mí. He cumplido muchos sueños, he trabajado y sigo trabajando en uno de los lugares más competitivos del mundo, tengo mi propia estrella en el Hollywood Boulevard, he participado en grandes producciones y también en cine de autor con genios como Pedro Almodóvar. ¿Se puede pedir más?", apuntó.